ВСУ нанесли удар по рынку в Херсонской области

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 382 0

Есть погибшие и много раненых.

ВСУ нанесли варварский удар по рынку в Великих Копанях

Фото: Telegram/Официальный Telegram-канал Губернатора Херсонской области/SALDO_VGA

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Село Великие Копани в Херсонской области подверглось атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, националисты выпустили две ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS прямо по рынку.

«В этот момент на рынке находились десятки мирных жителей, простых фермеров, приехавших продать свою продукцию. Люди мирно занимались своими делами, а враг хладнокровно стрелял по ним», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате атаки есть погибшие и много раненых. На месте работают экстренные службы. Губернатор региона подчеркнул, это был намеренный удар ВСУ по людям, а не случайность.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Ростовской области жилой дом загорелся после падения дрона ВСУ.

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