В Ростовской области жилой дом загорелся после падения дрона ВСУ
Муниципальная комиссия оценит размеры причиненного ущерба.
Фото: 5-tv.ru
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В Ростовской области беспилотник ВСУ упал на жилой дом, строение загорелось. Об этом сообщает официальный Telegram-канал временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.
По заявлению чиновника, по всей Ростовской области была объявлена беспилотная опасность. Дрон ВСУ был сбит средствами ПВО, однако его обломки упали на дом в частном секторе, вызвав возгорание. Прибывшие на место пожарные расчеты сработали оперативно — пострадавших удалось избежать.
На место происшествия выехала глава района Дина Алборова. Семья, проживающая в поврежденном доме, а также их соседи были временно отселены. Муниципальная комиссия прибудет утром, чтобы оценить размеры причиненного ущерба.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что менее чем за два часа силы противовоздушной обороны России уничтожили пять дронов ВСУ.
После начала специальной военной операции, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года, регионы России стали регулярно подвергаться атакам со стороны противника. Боевики ВСУ используют не только беспилотные летательные аппараты (БПЛА), но и ракеты для обстрела приграничных территорий.
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