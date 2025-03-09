Семь человек пострадали при украинском обстреле рынка в Херсонской области

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 1 553 0

Также есть погибшие.

ЧИСЛО ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ УДАРА ВСУ ИЗ РСЗО HIMARS ПО РЫНКУ В ХЕРСОНСКОЙ О

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Семь человек пострадали при ракетном ударе ВСУ по рынку в селе Великие Копани Херсонской области, сообщили в пресс-службе губернатора региона Владимира Сальдо.

«В результате обстрела поврежден легковой автомобиль на территории торгового дома „Большие Копани“. Пострадали семь человек, их личности устанавливаются», — сообщили в пресс-службе губернатора.

Там также отметили, что пока еще сохраняется высокая опасность повторного обстрела.

Украинские боевики выпустили две ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по рынку ранее в этот день. Как отмечал Сальдо, что это был намеренный удар ВСУ. В это время на рынке находились десятки простых мирных граждан.

Губернатор также отметил в своем Telegram-канале, что в результате атаки есть погибшие, однако число жертв пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что уголовное дело возбудили после удара ВСУ по жилому дому в Курской области.

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