Уголовное дело возбудили после удара ВСУ по жилому дому в Курской области

В результате атаки два человека.
Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
После атаки украинского беспилотника на жилой дом в селе Гирьи Курской области 7 марта было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в главном военном следственном управлении Следственного комитета России в своем Telegram-канале.
«Военнослужащие ВФУ, используя беспилотный летательный аппарат, сбросили взрывное устройство на территорию частного жилого дома, где находились мирные жители», — написали в ведомстве.
В результате атаки получили ранение мужчина и женщина, они являются супругами. Оба были доставлены в больницу.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».
Теперь следователи занимаются установлением и привлечением к ответственности всех причастных к инциденту.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина. Операция по уничтожению украинских формирований продолжается. За сутки потери ВСУ на Курском направлении составили более 180 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, в том числе одна БМП «Marder» производства ФРГ.
- 8 мар
- ВС РФ освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина
- 8 мар
- Супружеская пара пострадала при атаке беспилотников ВСУ в Курской области
- 8 мар
- Огненная работа гаубиц М-46 в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
- 7 мар
- Бои за Черкасское Поречное: российские войска открывают дорогу на Суджу
- 7 мар
- ВСУ за сутки потеряли более 160 боевиков на курском направлении
- 7 мар
- СК возбудил дело по факту убийства боевиками ВСУ двух жителей под Курском
- 7 мар
- Су-25 на охране курского приграничья. Лучшее видео из зоны СВО
- 6 мар
- ВСУ потеряли за сутки в Курской области более 170 боевиков
- 6 мар
- Авиаудар про бронетехнике ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
- 5 мар
- Суд вынес приговор еще четырем боевикам ВСУ за вторжение в Курскую область
Читайте также
57%
-0.43 96.86
0.26
Нашли ошибку?