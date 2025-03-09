Три человека погибли при ударе ВСУ по рынку в Херсонской области

Три человека скончались после ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку в селе Великие Копани Херсонской области, который был нанесен 9 марта. Об этом заявили представители оперативных служб ТАСС.

«Один человек умер по пути в больницу, двое погибли на месте», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что украинские националисты атаковали село Великие Копани в Херсонской области, выпустив две ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Целью ракетного удара специально стал продовольственный рынок, в котором на тот момент находилось много мирных жителей.

По последним данным, не менее семи человек получили ранения. На месте ЧП работают экстренные службы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.