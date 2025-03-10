Идем на рекорд: почему овощи и мясо сравнялись в цене

На цены влияет множество факторов.

Зимой этого года цены на помидоры и огурцы стали рекордно высокими. В некоторых регионах эти овощи теперь стоят дороже, чем мясо. Директор по стратегическим вопросам Национального союза производителей плодов и овощей Игорь Мозговенко объяснил URA.RU, почему так произошло.

«На цены всегда влияет несколько факторов, прежде всего — себестоимость и инфляция. Средний рост оптовых цен по стране за последний год был на уровне продовольственной инфляции, которая выше общей инфляции — более 12%», — рассказал эксперт.

Среди причин он также отметил рост тарифов на газ и электроэнергию, которые используются для обогрева теплиц и досвечивания культур. В регионах, где почти нет солнца и короткий световой день, лампы работают очень интенсивно, особенно зимой. На свет уходит около половины себестоимости продукта.

Дорожает топливо. В связи с этим растут и транспортные расходы, отметил Мозговенко. Становится дороже удобрять и защищать растения, особенно в регионах, где наблюдается дефицит производства — на Дальнем Востоке, на Урале или в Сибири. Все это не может не влиять на розничные цены.

Пик цен на огурцы приходился на февраль. Есть вероятность, что в ближайшее время эти овощи станут дешевле. С помидорами все иначе — высокие ценники продержатся как минимум до конца апреля.

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