Не наедитесь: какие овощи не помогут насытить организм клетчаткой

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 54 0

Огурцы и помидоры бедны клетчаткой

какие овощи не помогут насытить организм клетчаткой

Фото: 5-tv.ru

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Растворимая клетчатка считается пребиотиком — основным источником питания для полезных бактерий кишечника.

В огурцах, помидорах, стручковом перце, цветной капусте, а также в салате содержится огромное количество полезных для здоровья витаминов, но в них практически нет пищевых волокон, которые нужны для работы микрофлоры кишечника. Об этом изданию The Conversation рассказали ученые из Университета Квинсленда.

Есть два типа клетчатки, выполняющие разные функции: растворимую и нерастворимую. Растворимая клетчатка — это сложные некрахмальные углеводы. Они могут впитывать воду и вырабатывать в кишечнике гель. Такая клетчатка содержится во фруктах, овощах и бобовых. Сложные некрахмальные углеводы помогают значительно снизить холестерин в крови.

Нерастворимая клетчатка — это более грубая волокнистая масса. Она увеличивает объем стула и приводит в норму пищеварение, а еще снижает риск развития диабета. Нерастворимая клетчатка содержится в орехах, семянах и цельнозерновых продуктах.

По словам ученых, овощи — это хороший источник и растворимой, и нерастворимой клетчатки, но не во всей растительной пище содержание клетчатки одинаково. Огурцы, спаржа, помидоры, шпинат, и цветная капуста не обогатят организм пищевыми волокнами.

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Не наедитесь: какие овощи не помогут насытить организм клетчаткой

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