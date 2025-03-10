Композитору Александру Зацепину исполнилось 99 лет

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Он стал автором более 300 песен и романсов, написал музыку к 120 фильмам.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Легендарному композитору Александру Зацепину сегодня — 99 лет. За свою долгую творческую карьеру он создал свыше 300 песен и романсов. Многие из них написаны специально для советских кинолент и прославили автора далеко за пределами нашей страны.

Любимые мелодии звучат в комедиях «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница» и «Бриллиантовая рука». Создавал автор и музыку для мультфильмов, таких как «Ну, погоди!» и «Тайна третьей планеты». Несколько дней назад, президент присвоил Зацепину звание Героя труда. И даже в столь почтенном возрасте композитор продолжает творить.

«Ляжешь спать… И у тебя возникает мелодия. Я иногда соскакиваю и записываю. Потому что забуду к утру… Лежал на диване, представлял снежную пустыню, когда фильм „Красная палатка“ у меня был с Калатозовым… И у меня родилась тема, я встал к роялю, записал ее», — поделился композитор.

В минувшем году, в столице открыли театр «Планета Зацепина». А на малой родине, в Новосибирске, имя композитора теперь носит музыкальная школа.

Как отметил сам именинник, проектов только прибавляется. За новые работы автор берется с энтузиазмом, совсем не думая о возрасте. К слову, Александр Зацепин поделился с нами некоторыми секретами долголетия. Все дело — в здоровых привычках и любимом деле, которому он посвятил всю жизнь.

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