Рубио заявил о намерении США депортировать из страны сторонников ХАМАС

Их визы будут аннулированы.
Фото: www.globallookpress.com/Jim LoScalzo - Pool via CNP
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Сторонников ХАМАС могут депортировать из США. О таком намерении властей страны заявил госсекретарь Марко Рубио.
«Мы аннулируем визы и грин-карты сторонников ХАМАС в Америке, чтобы их можно было депортировать», — написал чиновник в соцсетях.
Марко Рубио отличается резкими заявлениями. Прежде госсекретарь США говорил о сохранении антироссийских санкций США до завершения спецоперации — об этом ранее писал 5-tv.ru.
По данным агентства, разговор о санкциях состоялся после того как Марко Рубио присоединился к другим официальным лицам США в Саудовской Аравии во время переговоров с российской делегацией. Госсекретарь заверил европейских коллег, что санкции не будут сняты. О неэффективности санкций на политической арене рассуждают не первый год, однако пока Трамп договаривается о мире, ЕС утвердил 16-й пакет антироссийских санкций. Это случилось в день третьей годовщины начала СВО. Ограничения коснулись на импорт некоторых химических веществ, а также на обслуживание нефтяных и газовых перерабатывающих заводов.
Читайте также
60%
-0.43 96.86
0.26
Нашли ошибку?