Рубио заявил о сохранении антироссийских санкций США до завершения спецоперации

Тем временем Евросоюз согласовывает очередной, 16-й пакет мер против Москвы.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что санкции против РФ не будут отменены до тех пор, пока продолжается украинский конфликт. Ограничительные меры сохранятся как минимум до урегулирования ситуации.

При этом босс Рубио, президент Дональд Трамп, уже готовится ко встрече с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить решение вопроса до конца февраля. Об этом сообщается в материале агентство Bloomberg, авторы ссылаются на собственные информированные источники.

«Госсекретарь Марко Рубио заявил европейским союзникам, что администрация Трампа сохранит санкции против России по крайней мере до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении конфликта на Украине», — сказано в статье.

По данным агентства, разговор о санкциях состоялся после того как Марко Рубио присоединился к другим официальным лицам США в Саудовской Аравии во время переговоров с российской делегацией. Госсекретарь заверил европейских коллег, что санкции не будут сняты.

«Украина и европейские союзники не были допущены к участию в этих переговорах, что вызвало опасения в Киеве и за его пределами, что США заключат сделку с Путиным, чтобы положить конец боевым действиям», — отмечается в материале.

Еще больше в Европе забеспокоились, когда Дональд Трамп по итогам встречи в Эр-Рияде выражал удовлетворение и утверждал, что Москва «хочет что-то сделать» для завершения конфликта. Президент также заявил, что теперь «намного более уверен» в возможности заключить сделку по Украине.

О неэффективности санкций на политической арене рассуждают не первый год, однако пока Трамп договаривается о мире, Евросоюз планирует 24 февраля утвердить 16-й пакет антироссийских мер. Предварительно, часть ограничений будут связаны с энергетическим сектором РФ.

Ранее, писал 5-tv.ru, Дональд Трамп заявил, что разочарован отказом Киева от переговоров с РФ.