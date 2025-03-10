Тепловоз сошел с рельсов в Кемеровской области

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 33 0

Прокуратурой организована проверка.

Тепловоз сошел с рельсов на железной дороге в Кузбассе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В Кемеровской области на станции Беляево тепловоз сошел с рельсов. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По предварительной информации, инцидент случился в шесть часов утра по московскому времени. Поезд сошел с рельс без опрокидывания при проведении маневровых работ.

«Причины и обстоятельства события устанавливаются. В настоящее время на участке пути производятся восстановительные работы, задержек в движении поездов не допущено», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Беловской транспортной прокуратурой организована проверка на предмет исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее в Брянской области в результате столкновения электрички и грузовика пострадали три человека. Инцидент произошел на переезде между станциями Брасово и Комаричи. Грузовой автомобиль выехал на железнодорожные пути перед пригородным поездом Брянск-Орловский — Комаричи.

Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. В результате помощь медиков потребовалась пассажиру поезда, машинисту и сотруднику транспортной безопасности».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в поезде Санкт-Петербург — Архангельск на женщину упала крышка люка.

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Тепловоз сошел с рельсов в Кемеровской области

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