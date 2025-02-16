Три человека пострадали при столкновении электрички с грузовиком под Брянском

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Машинист поезда применил экстренное торможение, однако избежать аварии не удалось.

Три человека пострадали при столкновении электрички с грузовиком под Брянском

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Три человека пострадали в результате столкновения электрички и грузовика в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Уточняется, что инцидент произошел 16 февраля в 10:52 на переезде между станциями Брасово и Комаричи. Грузовой автомобиль выехал на железнодорожные пути перед пригородным поездом Брянск-Орловский — Комаричи.

Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. В результате помощь медиков потребовалась пассажиру поезда, машинисту и сотруднику транспортной безопасности».

Отмечается, что происшествие привело к опозданию поезда на 2,5 часа.

Ранее в феврале водитель грузовика в Новороссийске погиб при столкновении с поездом. Авария произошла ночью, водитель грузового автомобиля не выполнил требования запрещающего сигнала светофора, выехал на железнодорожный переезд и допустил столкновение с движущимся поездом. В результате мужчина 1981 года рождения скончался до приезда врачей скорой помощи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автобус врезался в отбойник на Дмитровском шоссе в Москве, в результате чего пострадали восемь человек.

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