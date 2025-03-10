Лента «Красный шелк» собрала в прокате полмиллиарда рублей

Лента «Красный шелк», созданная при участии «НМГ Кинопрокат», собрала в прокате полмиллиарда рублей.

И, как говорят кинокритики, это неудивительно — экшн-детектив во время каждого сеанса собирает аншлаги. Это — самый популярный фильм, который сейчас можно увидеть на больших экранах.

Его посмотрели уже более миллиона зрителей. И всякий раз восторженные отзывы.

Сюжет картины разворачивается вокруг важнейших событий, которые повлияли на судьбу сразу двух стран — России и Китая.

Актерский состав тоже многонациональный. В съемках приняли участие как звезды отечественного кино, так и талантливые артисты из Поднебесной. Ну, а одну из главных ролей исполнил серб, давно покоривший сердца наших соотечественников — актер Милош Бикович.