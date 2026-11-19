Совместные фильмы, концерты и театральные проекты помогают России и Китаю лучше понимать друг друга и укрепляют доверие между странами. Об этом президент России Владимир Путин заявил, отвечая на вопрос обозревателя «Известий» Антона Золотницкого.

Глава государства упомянул российско-китайскую киноленту «Черный шелк», которая станет продолжением детектива «Красный шелк».

«Вы упомянули про „Красный шелк“, и сейчас вот „Черный шелк“ выходит. Наши ведущие коллективы, музыканты, театральные деятели постоянно обмениваются друг с другом. <…> Это очень сильно сближает людей и повышает уровень доверия между государствами», — сказал Путин.

Главные роли в «Черном шелке» исполнили Милош Бикович, Максим Матвеев, Глеб Калюжный и китайская актриса Чжэн Ханьи. Режиссером картины выступил Андрей Волгин. Производством занимаются Nota Bene Film Group и Коммерческий фонд развития кино и анимации, а дистрибуцией — «НМГ Кинопрокат».

Премьера фильма запланирована на весну 2027 года. Действие развернется в Шанхае 1930-х годов. По сюжету герои оказываются втянуты в охоту за загадочным грузом, за которым охотятся агенты разных государств.

Для воссоздания атмосферы эпохи создатели построили семь масштабных декораций. Среди них — полноразмерная копия японского пассажирского лайнера 1930-х годов и дирижабля Graf Zeppelin.

Первая часть истории, «Красный шелк», вышла в 2025 году. Фильм собрал 688 миллионов рублей в российском прокате и 1,8 миллиона долларов в Китае. Права на картину были проданы в 48 стран.

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