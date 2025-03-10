Маэстро советской музыки: Александр Зацепин празднует 99-летие

Его музыка из фильмов «Бриллиантовая рука» и «Иван Васильевич меняет профессию» до сих пор звучит в сердцах миллионов.

Его музыку знает и любит абсолютно каждый в нашей стране. Александр Зацепин празднует день рождения, легендарному композитору исполняется 99 лет.

«Есть только миг», «Песня про зайцев», «Если б я был султан», «Остров невезения» — это только часть произведений Зацепина, благодаря которым многие советские фильмы приобрели известность и популярность.

С Народным артистом Российской Федерации встретился корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

Кабы он сочинил только «Есть только миг между прошлым и будущим», уже получил бы путевку в пантеон великих. «Призрачно все» было еще в 1972 году. Где вы тогда были? Возможно, многие еще нигде. А его песни и в 2025 году поют задушевно за столом и орут в ночи с балконов.

«Лежал на диване, представлял снежную пустыню, белую. Когда фильм „Красная палатка“ у меня был с Калатозовым. И у меня родилась тема, которая так в „Красной палатке“ и была. Я встал к роялю, записал», — рассказал Зацепин.

Прошла, кажется, тысяча лет. Нот, как и прежде, всего семь, букв — 33. Фамилию «Зацепин» из них сейчас уже сложат не все — не очень знакомо сочетание букв. Но какая ему разница? Достаточно, что кто-то услышал песню и сказал: «А, ну да, вот это знаю, да, да».

«Некоторые знают эти песни, но не знают, кто написал. Да, конечно, это неважно. Главное, чтобы помнили. Если помнят, то, конечно, приятно. А вот смотрите, можно написать одну только песню, и сто лет будут ее петь. „Елочка“. В лесу родилась елочка», — говорит Зацепин.

А он-то написал не одну, а более трехсот. И каждая не топором обтесанная, а лобзиком вырезанная. Просим маэстро выбрать три любимых.

«До свидания, лето». «Куда уходит детство». Может быть, «Есть только миг» еще?» — называет композитор.

А сколько он еще не вспомнил? Но мы же просили три. А они все 300 — его дети.

Парадокс в том, что Зацепин — один из самых любимых советских композиторов — всегда был каким-то не советским. Вы вряд ли помните его песни про комсомол. А из «Бриллиантовой руки» наверняка же помните?

Или якобы несвойственную СССР эротику?

И всякие чуждые на тот момент фокстроты, танго и прочее.

Песен Зацепин больше не пишет — неинтересно. К сотне лет по паспорту пошел по более крупным формам. Доделывает мюзиклы, даже «Иван Васильевич меняет профессию» — в фильм, говорит, только три песни вошли, а материала-то было!

«Чем дорожу, чем рискую на свете я? Мигом одним. Только мигом одним». И этим мигом мы, практически по песне, живем сквозь столетие — наши бабушки, наши мамы и наши дети уже тоже. Потому что, Сеня, «про зайцев» — это всегда актуально», — говорит Матвеев.