МВФ сократил сумму новых выплат Украине за невыполнение условий кредита

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 35 0

Вместо запланированных 917,5 миллиона долларов Киев получит только 400 миллионов.

МВФ вдвое сократил новый транш Киеву за невыполнение условий кредита

Фото: Soeren Stache/ТАСС

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Международный валютный фонд (МВФ) вдвое сократил новую часть заемных средств (транш — Прим. ред.) Украине за невыполнение условий кредита. Об этом сообщает издание EADaily.

Как заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный, инициатива, чтобы МВФ уменьшил текущий транш, была исключительно со стороны Киева. И на остаток финансирования это не повлияет, просто оставшуюся сумму разобьют, чтобы дать в кредит потом. Однако если раньше речь шла о 917,5 миллиона долларов, то сейчас сумма сократилась почти вдвое.

МВФ неоднократно выражали недовольство, что по ряду условий Украина может только активно обещать, но не выполнять свою часть соглашений. И все равно продолжает просить деньги в долг. Например, один из пунктов уговора касался создания нового Высшего административного суда. С этим вопросом страна очень долго тянула, из-за чего терпение фонда лопнуло. Поэтому даже на Украине вынуждены признать, что новый кредит под вопросом.

Всего МВФ поставила Незалежной 12 условий для получения денег в долг, но официально были выполнены только семь, еще один пункт в процессе завершения. По поводу выполнения оставшихся условий четкого ответа нет. К тому же МВФ ухудшил прогнозы по поводу роста экономики Украины — до 2-3% в 2025 году по сравнению с 3,5% в 2024 году.

Помимо этого, Программа расширенного финансирования (EFF) предусматривает 15,5 миллиарда долларов кредита для Киева. После февраля 2022 года страна получила более 12,4 миллиарда.

В 2025 году Украина рассчитывала получить от фонда 2,712 миллиарда долларов. В марте как раз должны выдать 917,5 миллиона, но вместо этой суммы выплатят 400 миллионов. Получит ли Украина оставшуюся часть — неизвестно.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Великобритания провела президенту Украины Владимиру Зеленскому инструктаж по ведению переговоров с США.

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