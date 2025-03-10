Великобритания провела Зеленскому инструктаж по ведению переговоров с США

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 44 0

Украина пытается избежать повторения «катастрофического конфликта», который произошел в прошлый раз в Овальном кабинете.

Британия провела Зеленскому инструктаж по ведению переговоров с США

Фото: Reuters/Carlos Jasso

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Великобритания инструктирует украинских чиновников по вопросам проведения переговоров с США, чтобы избежать новых споров. Об этом сообщила газета The Times.

По данным издания, на днях Киев посетил советник премьер-министра Британии Джонатан Пауэлл. В преддверии переговоров с американской делегацией в Саудовской Аравии он провел инструктаж для президента Украины Владимира Зеленского, чтобы избежать повторения «катастрофического конфликта», который произошел в Овальном кабинете с президентом США Дональдом Трампом.

Пауэлл порекомендовал Зеленскому вести переговоры так, чтобы создать впечатление того будто Украина «отвечает американским запросам». Газета отметила, что глава киевского режима должен убедить Трампа в том, что именно Россия является главным препятствием на пути к миру.

К слову, в прошлый раз Трамп и Зеленский буквально рассорились во время переговоров в Белом доме, по итогам которых должны были подписать соглашение по редкоземельным металлам. Вице-президент США Джей Ди Вэнс напомнил лидеру киевского режима о благодарности за помощь, оказанную Штатами за время вооруженного конфликта с Россией. Это вывело Зеленского из себя, и после его эмоционального всплеска к беседе, уже на повышенных тонах, подключился Трамп.

Глава Белого дома обвинил украинского коллегу в неуважении к его стране, «играх с третьей мировой войной», неготовности к урегулированию конфликта, который губит миллионы людей. В результате перепалки Зеленский покинул Овальный кабинет раньше запланированного срока.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о перезагрузке отношений России с США.

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