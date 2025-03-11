Мировые СМИ активно обсуждают смелую операцию ВС РФ в пригороде Суджи

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CBS: Украина потерпела неудачу под Курском накануне встречи с США

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Курская область

Зарубежные журналисты отмечают, что Украина терпит одну неудачу за другой накануне встречи с США.

Смелую операцию наших бойцов уже обсуждают все мировые СМИ. Агентство The Associated Press отмечает: все произошло как раз после заявлений Москвы о новых успехах на поле боя и о продвижении российских войск в Курской области.

Тем временем, телеканал CBS связывает этот успешный марш-бросок российских военных с предстоящими переговорами Киева и Вашингтона. Ведь операция была проведена буквально накануне встречи, где Трамп, наверняка, вновь заведет разговор о картах в руках Киева, где нет ни одного козыря, и позиции которого слабеют буквально на глазах.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алаудинов назвал исторической операцию «бросок через трубу» в Курской области. В ходе «броска через трубу» наши военнослужащие из штурмовой группы «Аида» при поддержке связистов группы «Тимсо» прорвались в тыл ВСУ в Судже через многокилометровый подземный заход. Эта операция, уверен Алаудинов, войдет в учебные пособия для спецслужб, а также в учебники истории России.

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