Мировые СМИ активно обсуждают смелую операцию ВС РФ в пригороде Суджи
CBS: Украина потерпела неудачу под Курском накануне встречи с США
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Зарубежные журналисты отмечают, что Украина терпит одну неудачу за другой накануне встречи с США.
Смелую операцию наших бойцов уже обсуждают все мировые СМИ. Агентство The Associated Press отмечает: все произошло как раз после заявлений Москвы о новых успехах на поле боя и о продвижении российских войск в Курской области.
Тем временем, телеканал CBS связывает этот успешный марш-бросок российских военных с предстоящими переговорами Киева и Вашингтона. Ведь операция была проведена буквально накануне встречи, где Трамп, наверняка, вновь заведет разговор о картах в руках Киева, где нет ни одного козыря, и позиции которого слабеют буквально на глазах.
Ранее 5-tv.ru писал, что Алаудинов назвал исторической операцию «бросок через трубу» в Курской области. В ходе «броска через трубу» наши военнослужащие из штурмовой группы «Аида» при поддержке связистов группы «Тимсо» прорвались в тыл ВСУ в Судже через многокилометровый подземный заход. Эта операция, уверен Алаудинов, войдет в учебные пособия для спецслужб, а также в учебники истории России.
- 11 мар
- «Противник не ожидал»: раскрыты детали уникальной операции в пригороде Суджи
- 10 мар
- Путин поручил образовать комиссию Госсовета по поддержке участников спецоперации
- 10 мар
- Все участники спецоперации получат статус ветеранов боевых действий
- 10 мар
- Российские бойцы сбили украинский самолет МиГ-29 в зоне спецоперации
- 10 мар
- Очевидные успехи: ВС РФ активно продвигаются на донецком направлении
- 10 мар
- «Град» накрыл боевиков ВСУ вместе с пикапом. Лучшее видео из зоны СВО
- 10 мар
- Су-34 ударил по боевикам ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
- 9 мар
- ВС РФ освободили село Константинополь в ДНР
- 9 мар
- ВС РФ освободили Лебедевку в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области
- 9 мар
- Силы ПВО за ночь сбили 88 дронов боевиков ВСУ над регионами России
Читайте также
70%
-0.75 95.44
-1.42
Нашли ошибку?