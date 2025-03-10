Алаудинов назвал исторической операцию «бросок через трубу» в Курской области

Командир спецназа «Ахмат» напутствовал бойцов перед началом наступления.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
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Генерал-майор Апти Алаудинов, командир спецназа «Ахмат», опубликовал в своем Telegram-канале кадры напутствия бойцов ВС РФ накануне проведения операции «бросок через трубу», которую он назвал исторической.
«Когда мы выполним эту задачу, полностью поменяется ход этого конфликта…» — отмечал Алаудинов.
В ходе «броска через трубу» наши военнослужащие из штурмовой группы «Аида» при поддержке связистов группы «Тимсо» прорвались в тыл ВСУ в Судже через многокилометровый подземный заход. Эта операция, уверен Алаудинов, войдет в учебные пособия для спецслужб, а также в учебники истории России.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ потеряли 200 боевиков в ходе попытки контрнаступления в Курской области. Боевики попытались совершить контрнаступательные действия в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок. Им помещали подразделения группировки войск «Север». Российские бойцы отразили все атаки противника.
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