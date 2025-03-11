Андреасян ждет извинений от студентов и директора киношколы после конфликта

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 31 0

Режиссер Сарик Андреасян раскритиковал обучение киноискусству в России

Сарик Андреасян принес извинения за поведение на встрече со студентами киношколы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Режиссер отметил, что над ним издевались, и снова обрушился на Тарковского.

Режиссер Сарик Андреасян извинился за свое поведение в ходе встречи со студентами Московской международной киношколы и ждет ответного обращения от учащихся и администрации образовательного учреждения.

«Приношу свои извинения студентам и тем, кого это могло задеть. Сам я очень жду извинений директора киношколы и студентов за свой оскорбительный и издевательский тон в мой адрес», — написал режиссер в своем Telegram-канале.

Кинодеятеля оскорбило поведение будущих коллег. Особо внимание продюсер акцентировал на неуместном панибратстве от одного из студентов.

«Когда мы шли в аудиторию, один из студентов достал из рюкзака голову лошади, надел на свою и сфотографировался со мной. Я не уверен, что встречи студентов и режиссера должны проходить так», — пояснил Андреасян.

Тогда в ходе встречи режиссер заявил, что ненавидит Тарковского. В своем последнем посте Андреасян решил развить эту тему, вспомнив мнение Тарковского о другом деятеле искусства — народном артисте СССР Сергее Бондарчуке.

«А я вот люблю фильмы Сергея Бондарчука! Особенно фильм „Ватерлоо“, который так ненавидел Тарковский. А уж тем более режиссер, являющийся диссидентом и предателем Родины, не вызывает у меня никаких других чувств», — написал режиссер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Андреасян угодил в скандал из-за критики авторского кино.

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