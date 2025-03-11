Критик оценил творчество «королевы марафонов».

Музыкальный критик Сергей Соседов назвал блогера Елену Блиновскую «серой мышкой», лишенной харизмы. Однажды телеведущему довелось ознакомиться с курсом Блиновской, однако он остался равнодушен к ее творчеству.

«Нет в ней должной харизмы. Внешность у нее самая обычная, примитивная. Обычная серая мышка! Говорит скучно и неинтересно», — заявил Соседов в эфире интернет-шоу.

Критик уверен, что Блиновская представляла интерес для общественности только из-за роскошной жизни и дорогих вещей. Когда блогер осталась ни с чем, стало ясно, что она лишена выдающихся личностных качеств. Соседов добавил, что «гуру» из Блиновской никудышный и он не в силах понять, почему люди доверяли человеку без харизмы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, чем завершился судебный марафон для Елены Блиновской. Бизнес-коуч, которую обвинили в неуплате налогов, надеялась избежать наказания, ссылаясь на наличие несовершеннолетних детей. Сделать этого не вышло, блогер получила пять лет колонии с конфискацией имущества.