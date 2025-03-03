От блога до срока: чем завершился судебный марафон для Елены Блиновской

В деле Елены Блиновской поставили точку. Судебный марафон завершился реальным сроком. Королеве желаний назначили пять лет колонии с конфискацией имущества, а это элитные квартиры, земельные участки, суперкары и деньги на счетах.

Только на оглашение списка ушло несколько минут. Блогер просила отложить наказание из-за детей, но ей не пошли навстречу. Почему рассказал корреспондент «Известий» Дмитрий Юзупчук.

Толпа журналистов почти штурмом берет зал суда, где оглашают приговор королеве бизнес-марафонов. На удивление, сама Елена Блиновская при этом ведет себя спокойно, не показывая эмоций.

У создательницы «Марафона желаний» сегодня финальная явка в суд. По обвинению в неуплате налогов почти на миллиард рублей. За те два года, что шло следствие, бизнес-леди успела выплатить почти половину суммы, а потом признала себя банкротом.

Но Блиновская по-прежнему далеко не бедная леди. В ее финансовом портфеле остается около пятидесяти земельных участков и гараж с люксовыми автомобилями. Гособвинение сейчас пытается конфисковать незаконно нажитое имущество.

Активы семьи Блиновских — Елены и Алексея, даже сейчас с трудом можно подсчитать. Суммы колоссальные. Так, например, у мужа «королевы марафонов желаний» на счетах нашли почти 1,5 миллиарда рублей.

Плюс недвижимость в центре Москвы, земельные участки, доли в крупных компаниях и разная спецтехника. Всего в списке арестованного имущества Алексея Блиновского 90 наименований.

Он тоже попытался объявить себя банкротом, но этот процесс приостановлен. Не исключено, что у четы Блиновских могут оставаться деньги, о которых еще неизвестно налоговым службам.

«Если, скажем так, финансовый управляющий их не нашел. Или это активы, которые не подлежат изъятию, то активы могут остаться (в собственности обвиняемых — Прим. ред.)», — рассказал адвокат Алихман Аджиев.

Дело семьи Блиновских — яркий пример того, как инфоцыгане, зарабатывая сотни миллионов, уходят от уплаты налогов. Схема дробления бизнеса давно известна и часто применяется на практике теми, кто имеет колоссальные доходы.

«Схема так называемого дробления бизнеса достаточно популярна. Она позволяет разделить поток денежных средств на несколько юридических лиц. Соответственно, уменьшить налогооблагаемую базу и, как правило, остаться на упрощенной системе налогообложения», — объяснил адвокат, эксперт Национального антикоррупционного комитета РФ Игорь Баранов.

Незадолго до ареста Елена Блиновская пыталась покинуть страну — неудачно. Затем, будучи под домашним арестом, она закатила у себя в особняке вечеринку. После этого суд поместил ее в следственный изолятор.

Гособвинение требовало для Блиновской шесть лет лишения свободы. И приговор в итоге мало чем отличается от запроса прокуроров.

Савеловский суд Москвы приговорил Елену Блиновскую к пяти годам лишения свободы. При этом учел нахождение бизнес-коуча в СИЗО и под домашним арестом. Таким образом, в колонии общего режима она проведет чуть больше трех лет.

Помимо этого, Блиновская возместит ущерб по гражданским искам — 587 миллионов рублей. Остается открытым вопрос: с кем останутся четверо несовершеннолетних детей Блиновских? Ведь главе семейства сейчас находится в зоне СВО, а сама бизнес-леди отправится в колонию.