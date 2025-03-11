Пенсии неофициально работавших россиян увеличит правительство РФ

Индексация коснется почти 4,2 миллиона человек.

С 1 апреля в России произойдет значительное увеличение социальных пенсий для граждан, которые не смогли накопить достаточный трудовой стаж из-за работы в неофициальном секторе. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о данном решении на оперативном совещании, уточнив, что индексация составит 14,75%. Об этом в своем материале пишет URA.RU.

Эксперты подчеркивают, что многие получатели социальных пенсий имеют опыт работы, однако из-за неофициального трудоустройства их трудовой стаж не отражен в документах. Это приводит к тому, что они получают крайне незначительные пенсии.

«Россия — социальное государство, поэтому помощь оказывается тем, кто в первую очередь в ней нуждается», — отметил заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве Александр Цыганов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, на какие привилегии могут рассчитывать врачи в 2025 году. На федеральном уровне не введены налоговые льготы для врачей. Однако сотрудники медицинских учреждений в Московской области могут получить компенсацию за аренду квартиры до 45 тысяч рублей.