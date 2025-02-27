Выплаты и льготы: на какие привилегии могут рассчитывать врачи в 2025 году

В 2025 году государственная поддержка работников медицины сохранится.

Медицинские работники из разных регионов России могут рассчитывать на различные привилегии в 2025 году. Об особенностях, которые влияют на формат получаемой помощи, в беседе с aif.ru рассказала кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Ольга Леонова.

«В зависимости от региона проживания и ведения врачебной деятельности предусматриваются различные выплаты», — обозначила главные условия эксперт.

По словам Леоновой, на федеральном уровне не введены налоговые льготы для врачей. Однако сотрудники медицинских учреждений в Московской области могут получить компенсацию за аренду квартиры до 45 тысяч рублей.

Более того, тем, кто работает в сельских условиях или в городах с малой численностью населения, положена единовременная компенсационная выплата. На дополнительное денежное вознаграждение могут претендовать и врачи, работающие в удаленных и труднодоступных местах, а также в ряде регионов: на Дальнем Востоке и Крайнем Севере или в Арктической зоне.

Зависит размер выплат и от статуса медицинского работника. Выплаты врачам выше, чем фельдшерам и среднему медперсоналу.

«Медицинские работники при определенных условиях имеют право на досрочную страховую пенсию, сокращенную продолжительность рабочего времени (не более 39 часов в неделю), дополнительный оплачиваемый отпуск», — дополнила перечень привилегий Леонова.

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