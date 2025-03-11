Самозапрет на кредиты установили более пяти миллионов россиян

С 1 марта уже пять миллионов россиян воспользовались сервисом по самозапрету на выдачу кредитов и микрозаймов через «Госуслуги». Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.

«Сервис по самозапрету на кредиты и займы был запущен на Госуслугах 1 марта. За десять дней им воспользовались уже пять миллионов раз. Самому старшему заявителю 103 года», — говорится в ведомстве.

Причем большинство граждан, которые подали заявки для установления такой функции, проживают в Москве. Это 951 тысяча человек. Санкт-Петербург находится на «втором» месте — 388 тысяч жителей. Московская область — 307 и Краснодарский край — 185.

Кроме того, 160 тысяч человек воспользовались сервисом в Свердловской области. В Башкортостане — 146 тысяч, а Татарстане — 135 тысяч. В Новосибирской области — 123. Ростовской области — 115, а в Челябинской меньше всего — 114 тысяч жителей.

В ведомстве отметили, что самозапрет может помочь защититься от мошенников. В кредитной истории человека появляется специальная метка. Она не позволяет банкам и микрофинансовым организациям одобрять заявки по займу денег. При этом заявление нельзя оформить на автокредиты, ипотеку и образовательные кредиты с господдержкой.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что с 1 апреля в России произойдет значительное увеличение социальных пенсий для граждан, которые не смогли накопить достаточный трудовой стаж из-за работы в неофициальном секторе.