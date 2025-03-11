«Ничего не зависит: Овечкин поделился мечтой сыграть за сборную РФ на Олимпиаде-2026

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 30 0

Александр Овечкин мечтает сыграть за сборную РФ на Олимпиаде-2026

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Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

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Легендарный хоккеист с нетерпением ждет решения МОК о судьбе российской команды на Зимних Олимпийских играх в Милане.

Трехкратный чемпион мира по хоккею Александр Овечкин мечтает сыграть за сборную России на Олимпиаде-2026, которая должна пройти в итальянском Милане. Об этом легендарный спортсмен рассказал в совместном интервью изданиям «Спорт-Экспресс» и «Известия».

Журналисты спросили капитана и форварда команды «Вашингтон Кэпиталз», что бы он сказал людям из Международного олимпийского комитета (МОК), которые будут принимать решение о допуске российских спортсменов.

Овечкин скромно отметил, что, к сожалению, от игроков это не зависит. Однако хоккеист все равно не оставляет мечту сыграть за сборную своей страны в Зимних Олимпийских играх в 2026 году.

«Конечно, конечно!» — ответил нападающий.

Александр Овечкин — легенда мирового хоккея и один из величайших игроков XXI века. С 2001-го по 2005-й он играл за московский клуб «Динамо», пока не подписал контракт с американской командой «Вашингтон Кэпиталз».

С тех самых пор и по настоящий день Овечкин является безусловной звездой Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его карьера — это огромный вклад в развитие мирового хоккея, который оставил на долгие годы место его имени в истории хоккейного спорта.

Овечкин стал одним из самых титулованных хоккеистов своей эпохи. Среди его наград — три Кубка Стэнли, восемь титулов лучшего бомбардира НХЛ, награда «Конн Смайт Трофи» и три золотых медали чемпионатов мира.

Ранее 5-tv.ru рассказал, когда Александр Овечкин вернется в клуб «Динамо» Москва.

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