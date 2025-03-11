Овечкин сообщил о планах вернуться в «Динамо»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 22 0

Контракт с «Вашингтон Кэпиталз» у хоккеиста закончится летом следующего года.

Овечкин сообщил о планах вернуться в «Динамо» в 2026 году

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Российский хоккеист Александр Овечкин не планирует продлевать контракт с «Вашингтон Кэпиталз» после его истечения в 2026 году. Планами на будущее спортсмен поделился в интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу».

Он признался, что думает вернуться в московское «Динамо», воспитанником которого является.

«Скорее всего, да, в „Динамо“. Если здоровье позволит. Тяжело сейчас загадывать на такой долгий срок», — сказал Овечкин.

Овечкин находится в восьми голах от повторения снайперского рекорда НХЛ, который принадлежит Уэйну Гретцки (894). «Вашингтон» проведет еще 18 матчей до конца нынешней «регулярки» НХЛ. Аналитики лиги утверждают, что исторический момент, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки, может произойти 11 апреля, когда столичный клуб будет играть на своем льду против «Каролины Харрикейнз».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Овечкин после каждого гола в НХЛ будет делать пожертвование в фонд борьбы с раком.

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