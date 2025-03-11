В нижегородской школе во время нападения школьника с ножом не работали рамки металлоискателя

В нижегородской школе № 117, где восьмиклассник с ножом напал на сверстников, не работали рамки металлоискателя. Об этом рассказал 5-tv.ru охранник образовательного учреждения.

По словам сотрудника школы, устройство было установлено, но не подключено. Кроме того, при себе у него тоже не было металлоискателя.

Мужчина также уточнил, что в момент нападения ученики находились в классах, а он был на своем посту.

Когда охранник услышал крики о помощи, доносившиеся с четвертого этажа, сразу побежал на помощь.

«Потом я побежал, а его (нападавшего. — Прим. ред.) нигде нет. Ножик я сам нашел лично, я его взял в рукав, положил в пакет», — добавил охранник.

Восьмиклассник напал на двух сверстников ранее в этот день. Школьник нанес удары ножом соседу по парте и сидящему перед ним. Сейчас жизни пострадавших ничего не угрожает. Сам нападавший уже задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что предполагаемой причиной агрессии школьника стала травля со стороны сверстников.