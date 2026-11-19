Си Цзиньпин: ядерное оружие должно быть полностью запрещено и уничтожено

Ядерное оружие должно быть полностью запрещено и уничтожено. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на трехсторонней встрече в Китае в рамках саммита АТЭС.

Глава КНР добавил, что необходимо приложить все усилия для предотвращения ядерной войны, ведь победить в ней нельзя.

Ранее Си Цзиньпин назвал поддержание мира главной темой трехсторонних переговоров. Обеспечение глобальной безопасности и укрепление стратегической стабильности в отношениях ведущих мировых держав стали центральными вопросами встречи глав России, США и Китая.

По словам Си Цзиньпина, за всю историю человечества произошло более десяти тысяч войн. Два наиболее масштабных вооруженных конфликта обернулись тяжелыми страданиями для огромной части человечества. Как отметил председатель КНР, в настоящее время на планете продолжаются свыше 60 локальных конфликтов.

Китайский лидер также обратил внимание на исторический опыт взаимодействия крупных государств. Он подчеркнул, что добрососедские отношения между ведущими державами всегда способствовали укреплению безопасности в мире, тогда как войны приводили к хаосу и нестабильности.

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