SHAMAN не спешит заводить второго ребенка

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, рассказал, почему они с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной пока не планируют ребенка. Об этом стало известно из его беседы с ТАСС.

Артист признался, что при нынешнем рабочем графике не сможет уделять малышу столько внимания, сколько считает нужным.

«Я прекрасно понимаю, что такое ребенок, потому что у меня уже дочка подрастает. <…> Я понимаю, какая это ответственность. Ему нужно уделять время, заниматься воспитанием. Как я могу это делать со своим графиком? Как Катя может это делать со своим сумасшедшим графиком? С няней, получается, оставлять? Или бабушкам? Меня это лично не устраивает. Это мой ребенок. Если уж взялся за дело, надо довести его до конца качественно», — объяснил SHAMAN.

Певец добавил, что даже собаку завести не может.

«Повторюсь, даже на таком примере, как собака: очень хочу, правда, очень. Но не могу позволить. Непозволительная это роскошь. Потом сам себя будешь винить, сам страдать будешь», — добавил он.

Дронов и Мизулина поженились в ноябре 2025 года в Донецке. В сети ранее появлялись слухи о проблемах в отношениях. Поклонники обращали внимание на то, что супруги посещают светские мероприятия по отдельности. Дополнительные вопросы вызвала песня SHAMAN «Прощай, моя любовь», которую некоторые связали с возможным расставанием.

Однако сами супруги эти разговоры опровергли. Мизулина рассказала, что слухи о разводе появляются каждые две-три недели. Семья уже привыкла к подобным сплетням.

Сам Дронов тоже решил пошутить на эту тему. Он заявил, что в обычной жизни остается женатым человеком, тогда как «SHAMAN на сцене — всегда свободен».

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