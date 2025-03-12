В популярном в РФ креме для лечения акне нашли вызывающее рак вещество

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L'Oreal отозвала все партии крема от акне в США из-за обнаружения в нем бензола

Фото, видео: Lev Radin/ТАСС; 5-tv.ru

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Компания отзывает все партии таких средств.

Французский косметический гигант L'Oréal отзывает все партии своего популярного средства для лечения акне La Roche-Posay и увлажняющий крем Effaclar Duo. Причиной стал обнаруженный в средствах бензол — вещество, признанное канцерогенным. Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg.

Проблему с бензолом в средствах на основе бензоилпероксида подняла независимая лаборатория Valisure еще год назад. Тогда специалисты обратились в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) с просьбой об отзыве продукции. В это время FDA не дала четкого ответа на запрос о возможном отзыве других подобных средств.

Как выяснилось, бензоилпероксид распадается и превращается в бензол при определенных условиях. Бензол, в свою очередь, представляет угрозу для здоровья и может вызвать лейкемию при высоких концентрациях.

Дерматолог Татьяна Баллирано эксклюзивно для 5-tv.ru прокомментировала, насколько опасно пользоваться косметикой с содержанием бензола.

Его токсичность и способность накапливаться в организме при постоянном воздействии представляют опасность: даже небольшие дозы, поступающие многократно, могут привести к системным нарушениям и, в худших случаях, вызвать рак.

«Скорее всего, бензол использовался в процессе производства как растворитель, и, возможно, производители просто не учли его вредные свойства или допустили нарушение дозировки», — объяснила Баллирано.

Эксперт отметила, что информация, вероятно, достигла широких масс лишь после того, как возникли проблемы со здоровьем у потребителей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как россиян заманивают в ловушку экологичными кремами и шампунями.

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