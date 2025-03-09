Косметический бренд под ключ: россиян заманивают в ловушку экологичными кремами и шампунями

Блогеры и продавцы не устают твердить о чудодейственных свойствах «зеленой» косметики, которая на деле не всегда оказывается такой «волшебной».

Яркая обертка, правильно подобранные слова и — вуаля — ловушка готова. Эта схема работает безотказно в любой сфере. В день Восьмого марта, когда миллионы женщин получили в подарок косметические наборы. Расследование корреспондента «Известий» Натальи Оскерко о том, что скрывается за этикетками «органических» биопрепаратов, будет как никогда уместным предостережением от излишней доверчивости.

Пометки «био», «эко», natural — сегодня на каждом втором продукте. Блогеры и продавцы не устают твердить о чудодейственных свойствах «зеленой» косметики.

Рынок натуральных уходовых средств растет по всему миру — глобально его объем превышает 13 миллиардов долларов. Колоссальный спрос — и в России.

«Как показал опрос центра изучения потребительского поведения Роскачества: почти половина россиян — 48%— готовы отдать предпочтение экологически чистой косметике, даже если она будет стоить дороже», — проанализировал директор департамента аналитики и проектного управления Роскачества Василий Смирнов.

Больше всего покупатели клюют на слова «натуральный», «эко» и «органик» на упаковке. Но чем все это отличается, не знает никто. Федеральный закон об органической продукции в России есть, но на косметику он не распространяется. А значит, писать на упаковке формально можно что угодно.

«С одной стороны, потребитель готов осознанно переплачивать за надпись „органическая, натуральная косметика“, потому что верит, что она лучше. С другой стороны, тот же самый покупатель живет в плену мифов о натуральной и природной косметике», — прокомментировал член гильдии маркетологов Николас Коро.

За бешеным спросом подтягивается предложение: запустить свой бренд косметики сейчас проще простого. Востребованная услуга: контрактное производство. Сотни фабрик по всей стране готовы сделать и расфасовать любой продукт, украсив все это этикеткой клиента. Посмотрим, где трудятся такие мастера.

Петербург. Типичная промышленная зона из множества зданий. Но найти химическое производство здесь оказалось несложно: сильный стойкий запах повсюду.

Он приводит нас в одно из кирпичных зданий. О масштабах производства нам заявляют с порога. А если верить объявлению в сети, то и автомобильную химию готовят здесь же. Помещение небольшое. Не похоже, что для экологически чистой, натуральной косметики из природных ингредиентов — есть отдельный цех.

На следующих кадрах уже другое контрактное производство. Здесь занимаются исключительно косметикой. В лаборатории создают универсальные рецепты. Клиенту остается выбрать лишь добавки, аромат и тару. За тысячу готовых флаконов возьмут 150 тысяч рублей. То есть всего 150 рублей за товар, который на маркетплейсе можно продать в три, а то и пять раз дороже.

Уточним: декларация соответствия стран Таможенного союза оформляется по упрощенной схеме. Она не подразумевает оценку условий производства и регулярный инспекционный контроль. Более того: можно предоставить протоколы испытаний продукции, проведенных самим заявителем! Не исключено, что все это делается в той же лаборатории. Без привлечения независимых экспертов.

Запустить бренд натуральной косметики под ключ для меня готова и коуч Ксения. В сети она еще астролог, продюсер, мобильный оператор. И успешный предприниматель: производит гипоаллергенные крема за 300 рублей, а продает за 1400.

Так в заблуждение клиента с легкостью вводят и гаражные кремовары, и крупные производители. Изучаем содержимое полок масс-маркета вместе с технологом.

«Заявлено 100% натуральные компоненты — смотрим. Вот, почти в самом начале — диметикон. Диметикон — это силикон, а силикон, в целом, не может быть натуральным, это синтетический компонент», — говорит технолог Александра Читадзе.

Не то чтобы все они были опасны для человека, говорят эксперты. Вопрос — в их количестве.

«Например, известное всем дерево черемуха и прекрасный запах этой черемухи. Вещество в небольших количествах, которое, собственно, выделяет дерево, не вызывает у нас никаких отрицательных реакций. А в концентрированном виде — в виде полицейского газа — вызывает слезотечения и прочие негативные раздражающие реакции», — рассказала инженер-исследователь технических систем для химической безопасности Татьяна Меламед.

К слову, ученые уже доказали: эфирные масла выделяют токсичные терпены, близкие по составу к опасному фенолу. К набору ингредиентов на таких вот упаковках тоже есть вопросы. Если не просто прочитать, а проанализировать состав.

В составе данного образца указано всего лишь четыре вещества, тогда как на мониторе мы наблюдали около десятка различных сигналов. Либо в составе есть вещества, не указанные на этикетке, либо с указанными веществами произошли какие-либо превращения внутри самой баночки.

Но за «гринвошинг» — так называют искусственное озеленение продукта — не наказывают. Напомним: закона нет. Но уже этим летом в стране должен появиться ГОСТ — на натуральную и органическую косметику. Эксперты прогнозируют: новый стандарт, конечно, не вытеснит с рынка производителей псевдозеленой продукции, но, по крайней мере, позволит выделить качественный товар на фоне всего, что просто — с красивыми словами и листочками на этикетках.