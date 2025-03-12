В Приморье тигр растерзал лесника

Лесничий погиб в результате нападения тигра в Красноармейском районе Приморского края. Об этом сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов Приморского края в своем Telegram-канале.

«Выяснены обстоятельства гибели участкового лесничего, произошедшей 11 марта в Красноармейском районе Приморского края. Погибший, 1969 года рождения, являлся сотрудником КГКУ „Примлес“ и работал в лесном хозяйстве с 1996 года. Участковый лесничий с помощником находились в лесу далеко от населенных пунктов, когда тигр подкрался и напал на одного из мужчин сзади», — отмечают в ведомстве.

Сейчас напавшего на человека хищника ищут. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов.

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