В Приморье тигр растерзал лесника

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 34 0

Хищника ищут специальные службы.

Нападение на человека в Красноармейском районе совершил тигр

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

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Лесничий погиб в результате нападения тигра в Красноармейском районе Приморского края. Об этом сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов Приморского края в своем Telegram-канале.

«Выяснены обстоятельства гибели участкового лесничего, произошедшей 11 марта в Красноармейском районе Приморского края. Погибший, 1969 года рождения, являлся сотрудником КГКУ „Примлес“ и работал в лесном хозяйстве с 1996 года. Участковый лесничий с помощником находились в лесу далеко от населенных пунктов, когда тигр подкрался и напал на одного из мужчин сзади», — отмечают в ведомстве.

Сейчас напавшего на человека хищника ищут. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как можно еще больше обезопасить человека от хищников в сафари-парках. В частности, необходимо устанавливать двойную ограду. Эксперты уверяют, что животные семейства кошачьих могут быть сколь угодно ласковыми, их можно с рождения растить, но, в первую очередь, они хищники, которые в любую секунду могут повести себя не так, как думает человек.

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