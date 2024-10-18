Двойная защита: как можно еще больше обезопасить человека от хищников

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 13 0

Зоолог Подлужнов: в сафари-парках нужно сделать двойную ограду

Двойная защита: как можно еще больше обезопасить человека от хищников

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Макеев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Трагедия в крымском сафари-парке повергла в шок многих россиян.

Чтобы избежать прямого контакта между людьми и хищниками и, следовательно, возможных трагедий, в сафари-парках необходимо устанавливать двойную ограду. Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru зоолог Андрей Подлужнов.

«Кошачьи могли среагировать на шум, или это была игра, или не понравился запах. Если бы я проектировал этот вольер, я бы сделал двойную ограду», — сказал эксперт.

Подлужнов добавил, что животные семейства кошачьих могут быть сколь угодно ласковыми, их можно с рождения растить, но, в первую очередь, они хищники, которые в любую секунду могут повести себя не так, как думает человек.

Львы растерзали сотрудницу парка в Крыму

Трагедия в крымском сафари-парке «Тайган» произошла в среду, 16 октября. Сотрудница Леокадия Перевалова зашла в клетку ко львам, чтобы накормить зверей, но засов на двери в открытый вольер, где находились животные, не был закрыт. Хищники напали на сотрудницу парка и растерзали ее.

Источник 5-tv.ru рассказал, что причиной смерти Переваловой стала поврежденная сонная артерия. Следователи возбудили уголовное дело по статье о несоблюдении требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть работника.

Перевалова проработала в парке почти 20 лет. Она была самой опытной сотрудницей и обучала тех, кто устраивался, правилам обращения с животными. Примечательно, что относительно недавно Перевалова увольнялась и писала на своей странице в соцсети, что она устала и больше не может продолжать работать, но после, судя по всему, вернулась на старое место работы.

Причем эта трагедия не первая в «Тайгане». В 2018 году во время фотосессии с хищниками лев схватил женщину зубами за руку и прокусил ее, а в 2021 году тигр набросился на годовалого мальчика и укусил его за палец, который в итоге пришлось ампутировать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, нужно ли усыплять львов, которые растерзали сотрудницу сафари-парка в Крыму.

+4° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
97.15
-0.11 105.76
-0.32
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 октя...

Последние новости

5:16
Армия Израиля опубликовала последние кадры с лидером ХАМАС
5:01
Двойная защита: как можно еще больше обезопасить человека от хищников
5:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 октября
4:45
Российские школы переходят на удаленку из-за вспышки пневмонии
4:27
«Разводитесь и спите, с кем хотите»: Бородина прокомментировала измену Natan
4:11
Переобулась: ФРГ останется крупнейшим после США поставщиком оружия Украине

Сейчас читают

На небе взойдет кровавая Луна: ночное светило приблизится на минимальное расстояние к Земле
SHAMAN показал процесс съемки клипа «Отец» с сыном погибшего на СВО бойца
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 октября, для всех знаков зодиака
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака