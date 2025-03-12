Множество кандидатов: кто станет следующим Джеймсом Бондом

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 16 0

На роль нового Джеймса Бонда прочат множество актеров

Кто станет следующим Джеймсом Бондом?

Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock

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Вопрос о новом агенте 007 до сих пор остался неразрешенным. По крайней мере, для поклонников франшизы.

На роль нового Джеймса Бонда прочили множество актеров. Среди них Аарон Тейлор-Джонсон, Джо Элвин, Тео Джеймс, Ричард Мэдден и другие.

На протяжении 20 лет роль легендарного агента британской разведки исполнял Дэниел Крейг. В 2021 году вышел фильм «Не время умирать», после которого актер покинул франшизу. Вопрос о новом агенте 007 стоит остро до сих пор.

По мнению фанатов, Аарон Тейлор-Джонсон — наиболее вероятный кандидат. Сам актер никак не подкреплял это мнение: на вопросы о франшизе он вовсе предпочитает не отвечать. Один из последних проектов Аарона — фильм «Крэйвен-охотник», и он всячески призывает поклонников сосредоточить внимание на нем, а не строить догадки.

Следующий кандидат — Тео Джеймс. Пока общественность примеряет на него костюм агента 007, друзья злобно подшучивают. Актер признавался, что даже не пытается говорить со своим близким окружением на эту тему. Следовательно, надежд получить эту роль он также не питает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что решилась судьба фильмов про Джеймса Бонда.

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