«У каждого есть своя цена»: решилась судьба фильмов про Джеймса Бонда

В творческой команде культовой кинофраншизы произошли коренные изменения.

Компания Amazon под руководством ее основателя Джеффа Безоса на прошлой неделе купила у продюсера Барбары Брокколи наследство ее отца — право на творческий контроль над фильмами об «агенте 007». Об этом сообщает газета Daily Mail, ссылаясь на несколько источников.

«Все опустошены. Никто не думал, что Бонд, квинтэссенция британского героя, окажется в руках Джеффа Безоса», — передало издание заявление одного из них.

Известно, что Барбара Брокколи и представители Amazon были почти идейными противниками в отношении кинофраншизы. Брокколи выступала против планов стримингового гиганта создать «вселенную Бонда», похожую на другие супергеройские истории из множества серий.

«Для нее Бонд — это наследие ее семьи, то, что нужно лелеять и защищать. Однажды она попросила художников-декораторов убрать дверную ручку в логове злодея, потому что она выглядела недостаточно „злой“», — передает издание слова одного из собеседников.

Однако соглашение о передаче творческих прав Amazon, как утверждает Daily Mail, уже подписано.

Также отмечается, что Джефф Безос уже приступил к решительным шагам: он открыл на своей странице в социальной сети голосование за кандидата на роль нового Бонда. Многие предлагают кандидатуру актера Генри Кавилла. Однако ходят слухи, что сыграть всем полюбившегося «агента 007» вновь предстоит Дэниелу Крейгу.

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