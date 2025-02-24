«У каждого есть своя цена»: решилась судьба фильмов про Джеймса Бонда

|
Стефания Чашина
Стефания Чашина 28 0

Amazon купил творческие права на франшизу о Джеймсе Бонде

«У каждого есть своя цена»: решилась судьба фильмов про Джеймса Бонда

Фото: www.globallookpress.com/MGM

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В творческой команде культовой кинофраншизы произошли коренные изменения.

Компания Amazon под руководством ее основателя Джеффа Безоса на прошлой неделе купила у продюсера Барбары Брокколи наследство ее отца — право на творческий контроль над фильмами об «агенте 007». Об этом сообщает газета Daily Mail, ссылаясь на несколько источников.

«Все опустошены. Никто не думал, что Бонд, квинтэссенция британского героя, окажется в руках Джеффа Безоса», — передало издание заявление одного из них.

Известно, что Барбара Брокколи и представители Amazon были почти идейными противниками в отношении кинофраншизы. Брокколи выступала против планов стримингового гиганта создать «вселенную Бонда», похожую на другие супергеройские истории из множества серий.

«Для нее Бонд — это наследие ее семьи, то, что нужно лелеять и защищать. Однажды она попросила художников-декораторов убрать дверную ручку в логове злодея, потому что она выглядела недостаточно „злой“», — передает издание слова одного из собеседников.

Однако соглашение о передаче творческих прав Amazon, как утверждает Daily Mail, уже подписано.

Также отмечается, что Джефф Безос уже приступил к решительным шагам: он открыл на своей странице в социальной сети голосование за кандидата на роль нового Бонда. Многие предлагают кандидатуру актера Генри Кавилла. Однако ходят слухи, что сыграть всем полюбившегося «агента 007» вновь предстоит Дэниелу Крейгу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какими подробностями закулисья «Красного шелка» поделился Гоша Куценко.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.17
-0.34 92.02
-0.46
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:42
Зачатым через ЭКО от умерших отцов детям могут назначить фиксированную пенсию
1:24
«Мастхэв к просмотру»: фильм «Красный шелк» покорил россиян
1:08
«У каждого есть своя цена»: решилась судьба фильмов про Джеймса Бонда
0:49
В США огромная горная система начала «уходить» под землю
0:32
Президент УЕФА Александр Чеферин объяснил недопуск россиян до 17 лет к турнирам
0:13
Глава Пентагона Хегсет призвал Зеленского сесть за стол переговоров

Сейчас читают

Кепки летят на лед: Овечкин оформил хет-трик, до рекорда Гретцки 12 шайб
Овечкин оформил дубль в матче с «Эдмонтоном» и сократил отставание от Гретцки до 13 шайб
Неизвестный скинул кошку с площадки «Ласточкиного гнезда» в Крыму
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год