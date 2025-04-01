«Все либо охотники, либо жертвы»: взгляд в корень абьюза

Можно манипулировать, но бесконечно любить — уверяют гости премьеры картины «Последний день рождения».

Отношения между людьми — большая игра, но вот сделать так, чтобы играли именно по твоим правилам — целое искусство. Корреспонденту 5-tv.ru удалось эксклюзивно обсудить со звездными гостями премьеры фильма «Последний день рождения» манипуляции во благо, детский газлайтинг, феномен психологов и то, как наказать «любителя поиграть в эмоциональный пинг-понг».

Сюжет фильма посвящен психологической игре одного человека, для которого его семья — спроектированный эксперимент над чувствами. К слову, в информационном пространстве все чаще демонизируется и освещается образ манипулятора, а картина, как раз и подхватила модный сегодня тренд.

«Это очень острая тема, а то, что волнует общество — сразу начинает переноситься на экран», — говорит певец Илья Гуров.

Пожалуй, самый первый и безобидный опыт, когда рождается желание управлять чувствами другого человека, происходит в детстве. Когда мы маленькие, нас меньше сковывают общественные рамки, навязанные мысли — нет препятствий, чтобы что-то не получить, есть только открытые эмоции и легкий эгоизм.

Илья Гуров поделился трогательной историей, как в детстве готов был на все ради картонного сердечка:

«Мы все эгоисты по природе своей, и каждый хочет для себя лучше, чем у другого. Например, я помню, однажды, в школе, когда мне хотелось забрать сердечко из картона, оно досталось моему соседу по парте. И в итоге, я сделал тогда все, чтобы это сердечко было моим: говорил, что моя фамилия выше по списку, придумывал разные истории».

Коллега Гурова, певица Наталья Соловей, тоже подтвердила, что неосознанные манипуляции очень частое явление:

«90% населения — это манипуляторы и абьюзеры, в том числе, наши родители и дети. Мой ребенок, например, манипулятор и абьюзер».

Как выяснилось, не только дети звезд любят поиграть с чувствами, но и они сами, как родители, осознанно признают уместность легкого газлайтинга над собственным чадом.

«Я мама двоих подростков и сама манипулирую детьми, насколько могу. Но, как мне кажется, в хорошем смысле слова, чтобы они учились, чтобы они помогали, слушались. Эта манипуляция связана с воспитательным моментом. Нами тоже родители манипулировали, например, «пока не вымоешь посуду, гулять не пойдешь», — делится актриса Анна Ещенко.

А актриса Ольга Прокофьева осторожно во время беседы цитирует Достоевского, тоже поддерживая положительный взгляд в сторону манипуляторов:

«Обман спасителен во имя человеческой жизни».

Очень важно разобраться в том, что мы вкладываем в слово «манипуляция», «манипулятор». И, действительно, у него есть масса смыслов. Не только в детско-родительских манипуляциях артисты находят плюсы. Например, газлайтинг на работе тоже может подтолкнуть на прогресс. Гуров рассказал, что в работе часто сталкивался с газлайтингом, и поскольку он максималист по жизни, то фразы «да у тебя не получится», «ты никто» его только мотивировали.

«Я по гороскопу лев — максималист. И своего рода колкие манипуляции меня стимулируют к победе», — делится артист.

Конечно, все зависит от характера. И певец верно подметил свою склонность к достигаторству.

Нам удалось встретить еще один небанальный взгляд, высказанный шоуменом и экс-участником «Дома-2» Степаном Меньшиковым, который сам себя считает ярким представителем манипуляторов.

«Совершенно напрасно считать, что манипуляция — это что-то неправильное стыдное или злое. И, если мы не манипулируем, то все равно участвуем в этих играх. Так что лучше уж самому манипулировать, чем быть в чьей-то игре. Главное, чтобы манипуляция приносила удовольствие и пользу. Если эти два фактора соблюдены — можно спокойно манипулировать!» — уверяет нас Меньшиков загадочным тембром.

А вот пропасть между жертвой и «охотником» представитель манипуляторов и вовсе убирает:

«Газлайтингом может заниматься и жертва. Если вижу, что человек сильнее — могу прикинуться жертвой и таким образом манипулировать с позиции жертвы».

У певицы Натальи Соловей на это одна позиция — манипуляторов нужно уметь наказывать, потому что это «своего рода игра в пинг-понг»:

«Как наказать манипулятора? Просто не обращать внимание. Он вас газлайтит, а вы просто рассмейтесь. Вам может показаться, что его это не тронуло, а его это взорвет!»

Кино — тоже своего рода манипуляция. Если рассуждать, в этом ключе, то определение у этого термина очень простое. Психологическая манипуляция — это действие, а оно может быть совершено в любую сторону по отношению к человеку. И по мнению звезд вполне реально совмещать любовь и желание «подправить» другую личность!

«Можно манипулировать, но бесконечно любить. И любовь все перекроет!» — говорит Ольга Прокофьева.

К слову, манипулятор ты или эмпат можно определить по осанке человека. Как ранее рассказывал 5-tv.ru, к такому выводу пришли ученые из канадского университета.