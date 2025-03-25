«О жизни надо думать»: сильнейшее лекарство от любой болезни

На WINK стартовал сериал про девушку, борющуюся с раком и семейным положением «не замужем».

«Когда поиск мужа — вопрос жизни и смерти» — слоган новой кинокартины «Между нами химия». Что целительно для человека в переломный период и важно ли то, куда мы направляем мысли, эксклюзивно с корреспондентом 5-tv.ru, вместе с коллегами и друзьями, пришедшими на премьеру, поделилась съемочная команда сериала.

«Любовь семьи и жены помогали», — Евгений Сангаджиев, сыгравший в сериале врача-онколога говорит о том, что спасало, когда были трудности.

Рак — одна из самых распространенных болезней и щепетильных тем. Наверное, никто не хотел бы вообразить, какого это — сражаться каждый день за жизнь, видя и зная, что она вот-вот уйдет из-под ног.

Режиссер Карина Чувикова помечает, что ее сериал не столько про болезнь, сколько про то, что нельзя сдаваться перед тяжелыми испытаниями, хотя конкретно этот диагноз много кому знаком и, к сожалению, не такая редкость, как хотелось бы.

«Не надо думать о финале, думай о процессе!» — поясняет она ключевой посыл сериала «Между нами химия».

Еще одна личная тема, которую мы затронули с гостями премьеры — отношение к вере. Единогласно, все считают, что без нее будет сложно протий любые испытания, уготованные Богом.

«Сила веры, действительно, сильное лекарство. Не буду говорить про личный опыт, но скажу, что чудеса в моей жизни и жизни моей семьи случались. За все это благодарность Богу. Бог — есть любовь!» - уверяет один из гостей премьеры.

Но Карина Чувикова, которая тоже считает, что вера невероятно важна, шутливо заявляет:

«Сцен в церкви у нас нет».

Продюсерами сериала выступили Александр Андрющенко и Михаил Врубель, ранее работавшие над картинами «Лед», «Призрак», «Чики» и другими культовыми кино-проектами. Андрющенко рассказал, что на любимые миллионами мелодрамы его вдохновляет семья, ведь сам жанр про отношения:

«Мелодраму иногда можно назвать и любовной историей, но это, в любом случае, про отношения между людьми и про то, что мешает людям быть вместе, что мешает испытывать счастье, про преодоление. Этот жанр всегда связан с трогательностью, слезами, потому что он касается каждого зрителя, ведь мы все завязаны в каких-то отношениях, все любим кого-то и нам всем бывает больно. Этот фильм очень будет вас задевать!»

Аврора, ведущая шоу «Клуб бывших жен», уверенно подметила суть женского счастья:

«Только любовь делает нас счастливыми, ни одна тушь на это не способна!»

А главная героиня в исполнении Саши Бортич как раз в поисках надежного человека, которому сможет «в случае чего» оставить милое наследство — своих детей. Со стороны режиссера, это новый взгляд на проблему, на болезнь, благодаря которой героиня пробуждает в себе женщину и начинает искать счастье, краситься, носить элегантные наряды, ведь найти мужа для нее сейчас «вопрос жизни и смерти».

«Человеку, у которого дети, приходится себя преодолевать и у него просто нет выбора. Надо поднимать себя с кровати и просто делать. Несмотря на такой сложный диагноз, жизнь, парадоксально, начинает бить ключом», — говорит Бортич.

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