Регулярный самоосмотр: как заметить первые признаки шести видов рака

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Анна Криушина
Анна Криушина 36 0

Доктор Найя: проводите самоосмотр на наличие рака во время принятия душа

Внимание к деталям: как заметить первые признаки шести видов рака

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

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Эти изменения — веские причины записаться к врачу.

Рак — одно из самых коварных заболеваний, которое может долгое время развиваться без явных симптомов. Однако внимательное отношение к своему телу и регулярный самоосмотр могут помочь вовремя заметить тревожные признаки. Доктор Гарет Найя, преподаватель и исследователь Университета Солфорда в Великобритании, в беседе с Mirror порекомендовал использовать время в ванной комнате для профилактики.

«Уделяйте время себе, начните с самостоятельного осмотра. Идеальное место для этого — ванная комната. Там вы полностью раздеты, вас никто не потревожит. Поверьте, так вы можете спасти себе жизнь», — говорит эксперт.

Во время душа можно обнаружить симптомы рака простаты, груди, яичек, кожи, кишечника и мочевого пузыря. Например, уплотнения на теле, особенно в области груди или половых органов, могут быть первыми признаками онкологии.

«Грудь, а также половые органы — мягкие и чувствительные. Вы легко можете нащупать уплотнение, которое похоже на шарик или узел», — поясняет доктор Найя.

Женщинам также стоит обращать внимание на состояние сосков. Изменения формы, цвета или болезненные ощущения могут быть тревожными сигналами.

Рак кожи можно заподозрить, если вы заметили изменения в структуре кожи или родинках.

«Цвет, форма стали другими, появилось странное пятно, края у родинки приняли необычный вид? Все это поводы для обращения к врачу», — предупреждает эксперт.

В ванной комнате также можно заметить признаки рака кишечника или мочевого пузыря. Обратите внимание на частоту позывов в туалет, наличие крови в моче или кале, а также на их цвет, консистенцию и запах.

Кроме того, такие симптомы, как неожиданные синяки, чрезмерное выпадение волос или резкие изменения веса, также могут указывать на проблемы со здоровьем. В таких случаях важно как можно скорее обратиться к врачу для постановки точного диагноза.

Регулярный самоосмотр в сочетании с профилактическими осмотрами у специалистов — это простой, но эффективный способ защитить свое здоровье и вовремя выявить возможные заболевания.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в популярном в РФ креме для лечения акне нашли вызывающее рак вещество.

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