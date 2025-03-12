Прохор Шаляпин задумался о потомстве: «Проходил обследование»

В планах артиста — завести троих детей.

Музыкант и блогер Прохор Шаляпин уже давно находится под пристальным вниманием общественности. Недавно он стал гостем подкаста «НеДудь» на «Новом Радио», где подробно ответил на самые горячие вопросы. Одной из тем для обсуждения стала личная жизнь.

«В любви — пустота пока что. Потому что все поумирали, и это не шутка. Любовь, она нагрянет, когда ее не ждешь», — заявил Прохор Шаляпин.

Также артист упомянул, что давно мечтает стать отцом и сейчас всерьез подумывает о детях.

«Я очень этого хочу, понимаешь? И чтобы не два, как у многих, а трое было. Проходил обследование и сдавал анализы, у меня все в порядке», — объяснился артист.

При этом Шаляпин не уточнил, когда именно намерен стать отцом. По его словам, «детей Бог пошлет».

«Самое главное, чтобы было на что содержать», — подытожил артист.

Ранее, писал 5-tv.ru, Прохор Шаляпин раскрыл рецепт счастливой жизни.