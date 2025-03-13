От варенья до декора: как дать вторую жизнь увядшему букету

Засохшие цветы — это не конец, а начало новых творческих возможностей.

Если вам подарили красивый букет, но он начал увядать, не спешите его выбрасывать. Цветам можно подарить вторую жизнь, используя их для декора, приготовления варенья или даже косметических патчей. Об этом рассказала нутрициолог Лариса Никитина в беседе с Life.ru.

Если цветы были выращены самостоятельно, их можно использовать в кулинарии или косметологии. Например, из лепестков роз или других съедобных цветов можно приготовить варенье или сделать патчи, которые помогут снять отеки. Однако магазинные цветы, как правило, обработаны химикатами, и их употребление в пищу небезопасно.

Для тех, кому жалко выбрасывать увядший букет, Никитина предлагает засушить цветы и использовать их в интерьере.

«Чтобы не было обидно, что цветы вянут, я их засушиваю. Они могут остаться в виде сухого букета или их можно обрезать, оставив небольшой кусочек стебля, и положить в вазу, как сухоцвет. Потом их можно сбрызнуть духами или ароматизатором, и они будут красиво лежать в стеклянной, деревянной или металлической вазе, источая приятный аромат», — отметила эксперт.

Из магазинных цветов лучше всего делать украшения для дома. Например, розу можно погрузить в воск или поставить в емкость с глицерином, что позволит сохранить ее внешний вид. В интернете можно найти множество мастер-классов по созданию такого декора своими руками.

Если вы увлекаетесь рукоделием, увядшие цветы станут отличным материалом для творчества. Но если возиться с декором не хочется, самый простой вариант — засушить цветы и использовать их как ароматный элемент интерьера.

«Заранее сбрызните их чем-то ароматным, и они станут прекрасным элементом декора», — заключила Никитина.

Таким образом, букет может не только радовать глаз, но и принести практическую пользу, став частью уютного интерьера или даже косметического ухода.

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