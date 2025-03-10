Нужен кипяток и ножницы: как продлить жизнь букету

Больше ста миллионов рублей! Именно столько россияне потратили на цветы к Восьмому марта. В этом году цены бьют все рекорды: тюльпаны в столице продают по сто рублей за штуку, а розы — по 250. И то, если покупать не в магазине, а на оптовом рынке.

О том, как выбрать хороший букет и продлить ему жизнь на несколько недель, узнала программа Пятого канала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Как продлить жизнь подаренным цветам

Если побаловать любимую все-таки хочется, то стоит соблюдать несколько простых правил, чтобы дорогой не только сердцу, но и кошельку подарок радовал глаз как можно дольше. Тем более, что это не сложно.

«Обязательно перед тем, как цветочки вы поставите в вазу, вазочку нужно помыть, чтобы она была чистенькая, чтобы в ней не было никакой пыли, никакого осадка, никаких следов от предыдущих букетов. Вазу даже лучше иногда промыть с хлоркой», — рассказывает флорист Кристина Каракай.

Вазу лучше наполнить холодной водой из-под крана. Фильтрованную воду в вазу наливать нельзя, в ней букет быстрее завянет.

Воду нужно столько, чтобы она закрывала стебель цветка по максимуму.

«Водички нужно добавить в вазу максимально, то есть чтобы ножки цветов помещались в воде на максимальную глубину, на которую возможно для букета», — объясняет эксперт.

Единственное растение, которому нужно мало воды — это тюльпаны.

«В вазочку обязательно надо налить минимальное количество воды. Тюльпану много воды не нужно. При большом количестве воды он просто будет гнить. У него стебель начнет становиться скользким», — поясняет флорист.

Ваза ни в коем случае не должна быть пластиковой.

«В пластиковой вазе цветок будет быстрее гнить, там быстрее размножаются бактерии. Естественно, стерильность обычной вазы минимальная. В вазе из стекла цветок простоит дольше, чем в каких-то других вазах», — утверждает Кристина.

Но перед тем как поставить туда цветы, их нужно обязательно обрезать.

«Обрезать секатором под углом 45 градусов. Если нет секатора, можно использовать канцелярский нож. Этот срез должен быть обязательно обновлен, потому что пока цветочки донесли, подарили, край заветрится, и цветы будут пить воду не настолько, насколько они могут это сделать», — делится флорист.

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Это правило не касается только тюльпанов. У них срез должен быть идеально ровным. Нужно также не забывать менять воду в вазе. Чтобы букет простоял долго, делать это следует каждый день.

«В флористических магазинах в холодильнике вода меняется через день, в холодной среде все функции замораживаются. Дома в тепле нужно обязательно воду ежедневно менять, а также мыть вазу, чтобы она стояла чистая, без бактерий, холодненькая и свеженькая, подальше от батареи», — говорит флорист.

Как оживить увядшие цветы

Транспортировать цветы тоже необходимо правильно. Если на улице мороз, идет снег или дождь, букет обязательно должен быть завернут в специальную бумагу.

«Влага, попадая на лепесточки цветов, начинает загнивать, и эти цветы тоже начинают гнить. Если вы видите, что где-то началось гниение или загнивший листочек, то его можно просто аккуратно вырвать под корешок», — объясняет эксперт.

Но если букет все же подвял, не надо спешить его выбрасывать, ведь цветы можно оживить. Для этого понадобится кипяток. Этот способ особенно эффективен для роз.

«Цветок обрезают, ставят в кипяток на длину 6 сантиметров, ждут 30 секунд и вытаскивают. То, что опарилось, нужно обязательно срезать под углом 45 градусов», — описывает процесс флорист.

После этого цветы нужно завернуть в пленку и поставить на ночь в воду — так, чтобы в воде был весь стебель, а утром раскрыть букет и снова порадовать любимую.

Бывают ли зараженные цветы

На площади в 21 гектар сотрудники Россельхознадзора ввели карантинный режим в конце февраля. И все ради того, чтобы к 8 Марта на прилавки не попали опасные букеты. Цветы одного из тепличных комплексов в Подмосковье оказались заражены страшным вредителем.

«Западный цветочный трипс — очень опасный насекомый, который повреждает большое количество цветов. И если, например, какая-то партия поступит в цветочный магазин, то могут заразиться все цветы», — утверждает главный специалист Органа инспекции испытательной лаборатории ФГБУ «ЦОК АПК» Софья Ганина.

Если жук попадет на цветы, то даже самый дорогой букет завянет за сутки. Причем западный трипс обитает не только на розах, тюльпанах или хризантемах, но и на более 300 видах растений. Вредитель может с легкостью загубить все комнатные цветы, а если попадет на дачный участок, хорошего урожая овощей ждать точно не стоит. Чтобы не нарваться на зараженные цветы, специалисты советуют перед покупкой спрашивать карантинный сертификат.

Но все ли продавцы соблюдают требования безопасности? Чтобы это выяснить, съемочная группа «Самой полезной программы» отправились на один из самых известных цветочных рынков Москвы. Здесь предлагают больше тысячи видов растений. Можно собрать букет на любой вкус и кошелек, а вот карантинных сертификатов днем с огнем не сыщешь.

Команда обошла около десятка торговых точек на рынке, но сертификат не предоставили ни в одной. Тогда она отправилась в сетевой цветочный магазин, там с документами должно быть все хорошо.

«А есть карантинный сертификат на них?» — спрашивает группа у продавца.

«У нас нету. На каждую точку сертификат не выдают, потому что он находится в одном экземпляре, и на основном складе», — отвечает продавец магазина.

Как проверить цветы перед покупкой

А раз сертификат на складе, то и увидеть его нельзя. Выход один: провести собственную экспертизу. В этом согласились помочь сотрудники федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК. Такую проверку проходят все официальные поставщики цветов в России.

«У нас есть пять тысяч штук цветов. По ГОСТу от массы партии отбирается 5%, не менее 70 штук. Это получается объединенная проба. В данный момент один цветок — это точечная проба», — поясняет Софья Ганина.

Затем отобранные цветы помещают в сейф-пакет.

«Сейф-пакет требуется для того, чтобы до лаборатории образец дошел в сохранности. Он не вскрывается, любое вскрытие будет видно», — утверждает специалист.

В лаборатории специалисты тщательно осматривают цветы и берут пробы. Тюльпаны, которые команде продали на рынке без сертификата, тоже отдали на исследование.

«Мы будем смотреть насекомых в местах, в которых они любят прятаться. Это пазуха листа. Тут следов жизнедеятельности не видно. Также раскрываем бутон и смотрим у основания лепестков наличие насекомых», — описывает главный специалист отдела биологических исследований испытательной лаборатории ФГБУ «ЦОК АПК» Наталья Нестерова.

В образцах с рынка вредителей не обнаружили. А что насчет букета из магазина?

«В данном цветочке следов жизнедеятельности насекомых нет. Проба чистая», — заключила Наталья.

В лаборатории уверяют: съемочной группе просто повезло. Но покупать цветы без карантинного сертификата все равно, что играть в рулетку. Терять бдительность не стоит, обязательно нужно просить у продавцов документы и проверять букет.

Можно просто потрясти цветы над белым листом бумаги. Если выпали мелкие продолговатые насекомые, то такой букет брать не стоит. Долго он не простоит, но зато может погубить все растения в доме.