Пожар произошел в здании ЦДМ на Лубянке в Москве
Что известно о произошедшем?
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Никита Алексенцев; 5-tv.ru
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Пожар произошел в Центральном детском магазине (ЦДМ) в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
«В Театральном проезде в семиэтажном административном здании произошло возгорание витрины на первом этаже», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Известно, что возгорание произошло на площади два квадратных метра. В ликвидации участвовали 18 специалистов МЧС и пять единиц техники.
Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет. Посетители торгового центра самостоятельно покинули здание до прибытия спасателей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Кургане ребенок погиб при пожаре в частном доме.
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