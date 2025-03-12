Пожар произошел в здании ЦДМ на Лубянке в Москве

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 455 0

Что известно о произошедшем?

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Никита Алексенцев; 5-tv.ru

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Пожар произошел в Центральном детском магазине (ЦДМ) в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

«В Театральном проезде в семиэтажном административном здании произошло возгорание витрины на первом этаже», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Известно, что возгорание произошло на площади два квадратных метра. В ликвидации участвовали 18 специалистов МЧС и пять единиц техники.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет. Посетители торгового центра самостоятельно покинули здание до прибытия спасателей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Кургане ребенок погиб при пожаре в частном доме.

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Пожар произошел в здании ЦДМ на Лубянке в Москве

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