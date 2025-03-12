Весело проводит время: Ковальчук оставила Харламова в одиночестве

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 27 0

Актриса Ковальчук вновь улетела отдыхать без Харламова в другую страну

Харламова снова бросила: супруга юмориста Ковальчук улетела в Нью-Йорк

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Сейчас супруги находятся вдали друг от друга.

Актриса Катерина Ковальчук уехала на отдых в США, бросив супруга юмориста Гарика Харламова дома в одиночестве, пишет 7Дней.ru.

В настоящее время Катерина с подругами весело проводит время в Нью-Йорке, наслаждаясь жизнью, осматривая достопримечательности и погружаясь в атмосферу яркого мегаполиса. Однако за этой внешней атмосферой веселья может скрываться множество глубоких переживаний по поводу ее брака. В то время как Ковальчук развлекается в чужой стране, Харламов работает в Москве.

Интриги вокруг ее поездки с каждым днем только усиливаются. Подписчики начали подозревать, что отдых Ковальчук может иметь альтернативные цели, нежели просто веселое времяпрепровождение. Столь неожиданное путешествие Катерины напоминает о расставании с Гариком зимой 2024 года, которое случилось из-за конфликта в паре на фоне отказа Харламова жениться на избраннице, как пишут СМИ.

В этом контексте не может не вызывать озабоченности тот факт, что Катерина вновь уехала в ту же страну, что и в прошлый раз. Поклонники уверены, что Ковальчук улетела, чтобы напугать и вразумить юмориста. Правда от чего — загадка.

Примечательно, что в первый раз манипуляция актрисы быстро сработала и Харламов вскоре женился на ней, побоявшись разрыва отношений. Причем произошло бракосочетание весьма стремительно, уже в мае пара расписалась, а летом пышно отметила создание своей ячейки общества.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Прохор Шаляпин задумался о потомстве.

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Весело проводит время: Ковальчук оставила Харламова в одиночестве

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