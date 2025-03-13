Более 30 человек задержаны на митинге в Буэнос-Айресе

Сообщается о возникшей потасовке протестующих с правоохранителями.

По меньшей мере 30 человек были задержаны правоохранительными органами во время митинга в поддержку пенсионеров возле Конгресса в Буэнос-Айресе, Аргентина. При этом шесть участников акции получили ранения. Уточняется, что у двоих задержанных обнаружили огнестрельное оружие и нож. Об этом сообщает портал La Nation.

Сотрудники правопорядка применили против разъяренных демонстрантов резиновые пули и слезоточивый газ. Среди вышедших на акцию граждан подавляющее большинство — пенсионеры.

Накануне в центре столицы Аргентины началась акция протеста с участием местных пенсионеров, которые пытались добиться повышения пенсий и привлечения внимания к дороговизне жизни. Неожиданно, поддержать пенсионеров на митинге пришли болельщиков футбольных клубов. По общим подсчетам, число участников протестов достигало двух тысяч человек.

В какой-то момент между болельщиками и полицейскими началась потасовка, после того, как в стражей правопорядка полетели пластиковые бутылки.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Сербии продолжаются массовые протесты.