В Сербии продолжаются массовые протесты

В Сербии протестующие сняли блокаду, которая длилась почти сутки. Сотни студентов ранее заблокировали здание национального радио и телевидения в Белграде. Правда, войти внутрь им не удалось — сотрудники редакции сформировали живую стену и не пустили протестующих. В знак поддержки студентов на митинг также вышли десятки других граждан.

Новый масштабный митинг запланирован на эту субботу. Протесты в Сербии продолжаются уже несколько месяцев — с момента трагедии в Нови-Саде, когда при обрушении навеса железнодорожного вокзала погибли 15 человек. Оппозиционеры требуют наказать виновных. Эти демонстрации стали одними из крупнейших за всю историю страны.