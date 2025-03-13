Хаос в Буэнос-Айресе: более 50 человек пострадали в ходе протестов

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 35 0

11 человек с митинга в Буэнос-Айресе доставлены в больницу с травмами

Более 50 человек пострадали в ходе протестов в Буэнос-Айресе

Фото: www.globallookpress.com/Fernando Gens

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Всего в столице Аргентины задержано 150 митингующих.

Свыше 50 человек получили ранения во время протестов в Буэнос-Айресе, 11 доставлены в больницу. Сотрудники правоохранительных органов задержали 150 участников митинга. Об этом сообщает телеканал TN.

По данным местных журналистов, шесть полицейских были травмированы в результате нападения агрессивных протестующих. Известно, что один из силовиков, участвовавших в усмирении толпы, доставлен в медицинское учреждение с огнестрельным ранением руки и открытым переломом.

Отмечается, что демонстранты перевернули и подожгли патрульный автомобиль, а также спалили несколько контейнеров с отходами. Полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ в отношении особенно буйных митингующих.

Поначалу на акцию протеста собрались городские пенсионеры, требующие повышения денежных пособий, но после к митингующим присоединились футбольные фанаты. По общим подсчетам, всего в протестах приняло участие около двух тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что более 30 человек задержаны на митинге в Буэнос-Айресе.

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