На какие машины и почему снижаются цены в России

Из-за высоких цен и кредитных ставок россияне стали реже менять своих железных коней.

Автодилеры не могут продать все произведенные и завезенные в Россию машины, поэтому они снижают цены. Кроме того, стоимость нового автомобиля и ставки по кредитам сегодня не вдохновляют на покупки, и желание поменять личный транспорт возникает реже. Об этом журналистам aif.ru рассказал автомобильный эксперт Максим Ракитин.

По его словам, заметный спад продаж продолжается с осени прошлого года. В феврале спрос на легковые авто снизился еще на четверть — слишком дорого людям обходятся займы. Далеко не все могут себе это позволить.

«Она (ключевая ставка. — Прим. ред.) сегодня равна 21%, но это не значит, что удастся взять автокредит по такой ставке, порой она доходит до 30-35%. И я десять раз подумаю, стоит ли мне менять машину на более новую. Наверное, лучше подождать, пока ставка снизится», — сказал Ракитин.

По данным производителей, за год на 23,8% подешевели машины Voyah Free (6,09 миллиона рублей), кроссовер «Москвич 3» — на 18,4% (1,77 миллиона), лифтбэк «Москвич 6» — на 18,1%, (2,2 миллиона), Chery Tiggo 4 Pro — на 13,8% (2,1 миллиона), Omoda S5 GT — на13,3% (2,48 миллиона).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России создадут единый рейтинг автошкол.