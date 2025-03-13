Донателла Версаче покинула пост креативного директора Versace

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 17 0

Она занимала данную должность почти 30 лет.

Донателла Версаче покинула пост креативного директора Versace

Фото: www.globallookpress.com/CraSH

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Итальянский модельер Донателла Версаче покинула пост креативного директора дома моды Versace, который она занимала почти 30 лет. Об этом сообщили представители дома моды в социальной сети X (бывший Twitter).

«Донателла Версаче займет роль главного посла бренда», — говорится в сообщении.

В новом статусе Донателла намерена сосредоточиться на благотворительных начинаниях модного дома, а также продолжит защищать и представлять ценности Versace на международной арене. Эта роль позволит ей не только сохранять связь с брендом, который она унаследовала после убийства Джанни, но и активно участвовать в социальных проектах, поддерживая инициативы, которые ей близки.

С 1 апреля должность займет экс-директор по дизайну и имиджу бренда Miu Miu Дарио Витале. Этот переход в Versace знаменует собой важный этап в истории бренда, который с момента своего основания неизменно ассоциируется с уникальным стилем, яркими цветами и смелыми решениями.

Как Донателла, так и Дарио имеют перед собой непростую задачу: оставаться верными духу Versace, одновременно отвечая на вызовы современного модного мира.

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