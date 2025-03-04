«Все взгляды будут сосредоточены именно там»: Бьянка Цензори показала новинку от Канье Уэста

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 26 0

Бьянка Цензори показала прозрачные шорты, которые выпустит бренд Канье Уэста

«Все взгляды будут сосредоточены именно там»: Бьянка Цензори показала новинку от Канье Уэста

Фото: www.globallookpress.com/Javier Rojas

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На этот раз дизайнер подготовил «голый» элемент гардероба для мужчин.

Жена Канье Уэста, модель Бьянка Цензори, поделилась горячей новинкой, которая скоро появится в коллекции бренда ее мужа. В своих социальных сетях она продемонстрировала шорты, которые стали настоящим фурором среди подписчиков.

Дизайн этих вещей явно не для слабых духом — смелые формы и неожиданное сочетание материалов создают эффект, способный привлекать внимание.

«Этот авангардный дизайн гарантирует, что все взгляды будут сосредоточены именно там, где им следует быть», — прокомментировала Бьянка.

Фото: Соцсети

По ее словам, эти шорты — не просто элемент гардероба, а настоящая заявка на статус. 

Супруга Канье Уэста, австралийская модель и архитектор Бьянка Цензори, часто смущала публику смелыми образами. Она даже выбрала «голое» платье в качестве наряда на церемонию «Грэмми». К слову, оно вызвало ужас у гостей мероприятия и пользователей социальных сетей.

На ковровую дорожку девушка вышла в шубе, однако сбросила ее на пол, стоило фотографам навести объективы на звездную пару. От Канье Уэста можно было ожидать многого, но, как оказалось, увидеть его жену полностью голой общественность все же была не готова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что инсайдер раскрыл правду о разводе Канье Уэст и Бьянки Цензори

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